وزير خارجية تركيا: استثماراتنا في مصر تصل لـ3 مليارات دولار 

قال وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان، إنه ناقش مع وزير الخارجية سامح شكري اليوم في تركيا الاستعدادات لاجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، موضحًا أنه تم مناقشة أيضًا القضايا المدرجة على جدول أعمال المجلس بالتفصيل، مشددًا على أن التجارة والاقتصاد يشكلان أحد أقوى قطاعات التعاون.

وشدد «فيدان»، خلال مؤتمر صحفي له مع وزير خارجية مصر سامح شكري، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن استثمارات تركيا في مصر تقترب من 3 مليارات دولار، ويبلغ حجم التجارة بين مصر وتركيا حوالي 8 مليارات دولار، موضحًا أن تم الاتفاق خلال زيارة رئيس تركيا رجب طيب أردوغان إلى القاهرة على توسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات مع مصر في مجال الصناعات الدفاعية.

وأوضح أن هناك فرصًا للتعاون مع مصر في مجال الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي المسال والطاقة النووية.