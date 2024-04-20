سامح شكري: اتفقنا على زيادة التبادل التجاري مع تركيا إلى 15 مليار دولار

قال وزير الخارجية سامح شكري، إننا سعداء بما أثمرته العلاقات بين مصر وتركيا، من نمو العلاقات على المستوى التجاري ليرتفع حجم التبادل التجاري بينهما وخاصة بعد زيارة الرئيس التركي إلى القاهرة والاتفاق على زيادة العلاقات التجارية لتصل إلى ما يتجاوز 15 مليار دولار، خاصة وأن الإمكانات متاحة لتحقيق هذا الهدف والتكامل يصب في صالحهما وعلينا العمل على ذلك.

وأضاف في كلمته خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية سامح شكري مع نظيره التركي هاكان فيدان: «تناولنا العلاقات بشكل مسهب واتفقنا على استمرار العمل ووضع إطار قانوني يؤدي إلى تحقيق الهدف الذي نصبو إليه، وكلفنا لتحضير اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي على مستوى القيادتين وما نحن بصدده هو دراسة إطار قانوني واسع من الاتفاقات والانتهاء منها تحضيرا للاجتماع الخاص بالمجلس، والمتوقع له أن يكون علامة مهمة في العمل المشترك وتحقيق الإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات».