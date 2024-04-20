مصنع بورسعيد ستار للأسماك المدخنة.. منتجاته تصل لأوروبا ويوفر 400 فرصة عمل 

تفقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مصنع بورسعيد ستار المتخصص في إنتاج الأسماك المدخنة بمختلف أصنافها بالمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد.

مصنع إنتاج الأسماك المدخنة ببورسعيد

وقال الوزير، إن المصنع يُقام على مساحة 13 ألف متر مربع، ويبلغ رأس ماله نحو 50 مليون جنيه، وحجم أعماله تصل لـ400 مليون جنيه، ويصدر منتجاته لأسواق كندا والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية والعربية، كما يوفر 400 فرصة عمل.

وأوضح «سمير»، أن قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات التي تشكل هيكل الصادرات السلعية المصرية، حيث بلغ حجم صادرات الصناعات الغذائية نحو مليار و546 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.