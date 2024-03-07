وزير الشباب والرياضة يفتتح النسخة الثانية من معرض «سبورتس إكسبو 2024» بحضور وزير التجارة والصناعة

افتتح الدكتور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، صباح اليوم الخميس، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، معرض ومؤتمر «سبورتس إكسبو ٢٠٢٤»، والذي يقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من (٧-٩) مارس الجاري، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وحضر افتتاح عدد كبير من رؤساء الاتحادات الرياضية، والخبراء والأكاديميين في المجال الرياضي بمصر والعالم، وعدد من رؤوساء الشركات العاملة في المجال الرياضي.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة، أن المعرض يعد واحداً من أهم مخرجات النهضة الرياضية التي تشهدها مصر حالياً في شتي المجالات في ضوء ما توليه الدولة المصرية من أهمية كبيرة بمجال الرياضة، وفي إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري من خلال تحسين النمط الصحي، وتنمية الوعي الثقافي والعلمي وإطلاق المهارات الإبداعية واكتشاف ورعاية الموهوبين، وتأهيل الشباب في مختلف المجالات.

أشار الدكتور أشرف صبحى إلى أهمية إقامة المعارض الرياضية الكبرى على غرار المعارض الدولية، ومساهمتها فى فتح أسواق جديدة وإحداث حالة من الانتعاش الاقتصادى، نظراً لتزايد الاعتماد على صناعة الرياضة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في مختلف دول العالم، والتي تعكس دور الرياضة وأهميتها في دعم الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن منهجية عمل الوزارة تعتمد على عدة أسس منها الإدارة الاستثمارية، والإدارة الاقتصادية.

ولفت وزير الرياضة أن الرياضة المصرية من خلال هذا المعرض تدخل بكافة مفرداتها وعناصرها عصراً جديداً من الريادة الإقليمية والقارية والعالمية وتمثل بمساهاماتها دخلاً ملموساً على مستوى دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أهمية المعرض فى عرض أحدث التقنيات والمنتجات والابتكارات فى المجال الرياضى بمشاركة كبرى الشركات والمؤسسات العربية والعالمية، وبما يعكس أهمية الاستثمار الرياضى، ودوره على صعيد النواحى الاقتصادية، منوهاً إلى أهمية الأنشطة الشبابية والرياضة التى سيتم تنظيمها ضمن فعاليات المعرض الدولى "سبورتس إكسبو ٢٠٢٤".

وتطرق الدكتور أشرف صبحي، إلى أهمية معرض «سبورتس إكسبو ٢٠٢٤» في دعم وتطوير الرياضة المصرية، مما يُساهم في إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع، مشيراً إلى أن المعرض يمثل منصة مثالية لعرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في مجال الرياضة، وجذب الاستثمارات للقطاع الرياضي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن المشاركة الكبيرة من الشركات والمؤسسات في المعرض تُثري تجاربه وتُساهم في تبادل الخبرات في مجال الرياضة.

وفي ختام كلمته، قال وزير الشباب والرياضة:"نأمل أن يُحقق المعرض أهدافه في دعم وتطوير الرياضة المصرية، وأن يُساهم في جعل مصر مركزاَ إقليمياً للرياضة، ومعرض سبورتس إكسبو ٢٠٢٤ يُعد نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مختلف الجهات العاملة في مجال الرياضة، ويُساهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة الرياضة العالمية"، داعياً جميع المهتمين بالرياضة إلى زيارة المعرض والاستفادة من فعالياته.

من جهته، قدم المهندس حازم حماده المدير التنفيذى لشركة "دلتا كونكس" المنظمة للمعرض، الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم الكبير واللامحدود في نجاح هذا الحدث، كما وجه الشكر للشركات الراعية مضيفاً أن النسخة الثانية سيتم تنظيمها على مساحة أكبر وهي ٢٥ ألف متر مربع بواقع ٤ قاعات كاملة، نظرا للاقبال الكبير الذي شهده المعرض من الشركات المختلفة، فضلا عن أنه سيتم تجهيز مكانين كبيرين لتنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة، مشيراً إلى أن النسخة الثانية ستشهد سباق السيارات الدرفت، وتصفيات بطولو العالم للفرق المصرية للألعاب الالكترونية، وبطولة العالم لصناعة الربورت، وبطولة الجمهورية لكرة السلة، والكيك بوكسينج، والملاكمة وعدد من البطولات في الألعاب الإلكترونية والترفيهية.

وعقب افتتاحه للمعرض، تفقد الدكتور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، عدداً من الأجنحة المقامة

يذكر أن معرض "سبورتس إكسبو 2024"، ستتنوع مجالاته ما بين عرض الأجهزة الرياضية، ومستلزمات الملاعب من النجيل الصناعى، والمكملات الغذائية والأغذية الصحية، ومراكز الشباب وصالات اللياقة البدنية، والنوادى والأكاديميات الرياضية، ومستلزمات الرياضات القتالية، ومعدات الرياضات المائية، ومعدات ولوازم الفروسية، ومستلزمات ومعدات التنس الأرضى وتنس الطاولة وألعاب القوى والجمباز والدراجات وغيرها من المجالات، كما سيتضمن مؤتمر رياضى يناقش عدداً من المحاور منها "أحدث الاتجاهات والابتكارات فى صناعة الرياضة، وتأثير التكنولوجيا والابتكار على الرياضة، والاستثمارات فى الرياضة، تأثير الرياضة وعلاقتها بحماية البيئة".

ويشارك في فعاليات معرض "سبورتس إكسبو 2024" كافة الجهات الحكومية ذات الصلة، بالإضافة إلى المستثمرين الرياضيين، وشركات القطاع الخاص العاملة في مجال التصنيع الرياضي، وعدد كبير من الخبراء والمتخصصين، إلى جانب المشاركة العربية والدولية التي استهدفت تبادل الخبرات وتعزيز التعاون لتطوير وإثراء صناعة الرياضي في مصر، كما شهدت فعاليات المؤتمر ثماني جلسات نقاشية بمشاركة عربية ودولية ساهمت في رسم خطط التطوير، كما تم تنظيم مجموعة منوعة من الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة خلال فترة الحدث.

وسيتضمن “سبورتس إكسبو” عدد من الجلسات النقاشية للشركات والمؤسسات العربية والعالمية، وبالإضافة إلى عرض كافة المستلزمات الرياضية وأحدث التقنيات والابتكارات في المجال الرياضي، بما يعكس أهمية دور الاستثمار الرياضي، في دعم الاقتصاد الوطني ويساهم في تمكين الشباب كأحد أهم محاور رؤية مصر 2030.

ويتعرف زوار المعرض على المنتجات الرياضية المعروضة فى أجنحة المعرض، وآليات اقتنائها، إضافة إلى المشاركة فى الألعاب الرياضية المقامة على هامش فعاليات المؤتمر والمعرض فى الألعاب الفردية والجماعية، تأكيداً على أهمية ممارسة الرياضة وتأثيراتها الإيجابية على الصحة البدنية والنفسية.