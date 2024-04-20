طريقة وحيدة لفك حظر سيارة المعاقين من أول يوم.. اعرف هتدفع كام

يسعى عدد كبير من ملاك سيارات المعاقين إلى فك الحظر خشية الوقوع تحت طائلة قانون الجمارك وكذلك المساءلة الشرطية في الكمائن طوال 5 سنوات متصلة في حالة المخالفة للقانون ومن أهمها أن يكون المعاق مستقلًا السيارة بصحبة سائقه وهذا شرط أساسي لا يمكن التغاضي عنه من قبل المرور.

رفع الحظر عن سيارة المعاق في الحال

ووفق المعلن من قبل مصلحة الجمارك أنه يجوز فك حظر سيارة المعاقين في الحال أي من أول يوم بطريقة وحيدة وهي دفع قيمة رسوم وجمارك قدرها 63% من قيمة السيارة المسجل في الجمارك لحظة الإفراج الجمركي عليها، وبالتالي تكون السيارة ليست مخالفة في حالة ضبط أي شخص يقودها غير المعاق لكنها تبقى في الحظر لمدة 3 سنوات متصلة وبعدها يحق للمالك أن ينقل الملكية وبيعها كسيارة عادية كأي سيارة أخرى.

من يقود سيارة المعاق؟

وبحسب تعليمات الجمارك أن سيارة المعاقين عليها حظر في الجمارك ولا يمكن استقلالها إلا للشخص المرخص له وهو المعاق وفق التصريح الطبي الصادر له من قبل المجالس الطبية والذي يحدد إذ كان المعاق يقود السيارة بنفسه أم لا كما أنه يحدد أيضًا الشخص الذي يقود السيارة للمعاق ويكون من أقارب الدرجة الأولى والثانية.

رفع الحظر عن سيارة المعاق بعد 5 سنوات

ويحق للمعاق أن يرفع حظر السيارة مجانًا دون دفع أي مبالغ مالية بعد 5 سنوات ويقوم بعد انتهاء تلك المدة بالذهاب إلى مصلحة الجمارك والحصول على خطاب فك حظر السيارة وتقوم الجمارك بدورها بإرساله إلى جهة المرور التي تتبع السيارة وتكون تابعة لمحل إقامة المعاق نفسه.

كما يحق للمعاق أيضًا أن يبيع السيارة بعد 5 سنوات بعد رفع الحظر عنها كسيارة عادية أو يستقلها أي شخص من أقاربه الأسوياء، دون مساءلة من قبل المرور لأن موقف السيارة يكون قانونيًا.