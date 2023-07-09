هل يحق لمرافق المعاق التحرك بسيارته الخاصة دون وجوده؟.. خبير مروري يوضح

توفر الدولة سيارات للمعاقين بشروط خاصة تتضمن تسهيلات عديدة، تيسيرا على ذوي الهمم، لكن البعض قد يستغل ذلك في منح السيارة لأي شخص دون وجوده، وفي هذا الإطار يكثر التساؤل بشأن قيادة مرافق المعاق للسيارة بدلا منه في وجوده، وفي حالات أخرى في غياب المعاق صاحب السيارة، وهو ما تجيب عليه «الوطن» بالتفصيل في السطور التالية.

السيارة مخصصة لذوي الهمم

يقول اللواء أحمد هشام، مساعد وزير الداخلية الأسبق، الخبير المروري، إن سيارة ذوي الاعاقة الخاصة، مخصصة لذوي الهمم، طبقا للشروط التي يحددها القومسيون الطبي بوزارة الصحة، وعلى هذا الأساس يتم إجراء فحص فني للسيارة للتأكد من مطابقتها للمواصفات، وفق ما ورد بتقرير وزارة الصحة، وعقب ذلك يتم ترخيص واستخراج رخصة قيادة لذوي الهمم، وفي حال عدم قدرته على القيادة طبقا لما ورد بالقومسيون الطبي، فيجوز له تعيين مرافق له من الدرجة الأولى لقيادة المركبة، بشرط أن يكون متواجد معه ولا يجوز للمرافق استغلال السيارة في مشاويره الخاصة او في أي أعمال أخرى، بخلاف اصطحاب ذوي الهمم المرافق كقيادة فقط.

ماذا يحدث لو تم ضبطه؟

وأوضح الخبير المروي في حديثه لـ«الوطن»، أنه في حالة ضبط المرافق بالسيارة، دون وجود صاحبها، يتم توقيع غرامة مالية عليه بحد أدنى 200 جنيه، وحد أقصى 500 جنيه، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة، وفي حالة التكرار المرة الثالثة يتم إلغاء قيادته لسيارة المعاق.