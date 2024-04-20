الطاهري يحذر من محاولات نصب لشركات تستغل هوية «إكسترا نيوز والقاهرة الإخبارية»

نشر الإعلامي أحمد الطاهري، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، تحذيرات بشأن محاولات نصب من شركات تصمم دعاية لتطبيقات تحويل الأموال وتدعي تبعيتها لقنوات فضائية عبر استخدام هوية هذه القنوات.

وأوضح «الطاهرى»، عبر منشوره: «شركات نصب تصمم دعاية لتطبيقات تحويل أموال تستخدم خلالها هوية قنوات إكسترا نيوز والقاهرة الإخبارية مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لإيهام الجمهور وخداعهم.. يوميا نقوم بملاحقة هذه الصفحات لكن وجب التنويه والتحذير».