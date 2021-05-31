طبيب: شركات التدخين تستخدم دعاية جديدة لجذب أعداد أكبر للتدخين

قال الدكتور عصام المغازي، رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، إن التدخين له أضرار صحية واقتصادية واجتماعية ويؤذي الشخص المحيطين به من خلال التدخين السلبي، لافتا إلى أن الشركات التي تبيع السجائر مستمرة في محاولات جذب الأشخاص حيث يوجد نحو مليار مدخن حتى الآن على كوكب الأرض وهي نسبة كبيرة.

وأضاف «المغازي» خلال مداخلة عبر زووم في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «dmc» اليوم الاثنين، أن الشركات المنتجة للدخان تستخدم نوع جديد من الدعاية حيث تطلق أحيانا اسم السجائر الخفيفة وتطلق أيضا سجائر بنكهات مختلفة كما تطلق اسم سجائر حريمي من أجل جذب شرائح جديدة، ثم ظهرت السجائر الإلكترونية وحاليا يوجد التبغ المسخن، مشددا على أن منظمة الصحة العالمية تؤكد أن كل أنواع التدخين ضارة بالصحة بمختلف مسمياتها.

وأشار رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، إلى أن التدخين يؤذي جميع الأجهزة في الجسم، حيث يبدأ بقصور الشريان التاجي وأضرار على الرئة والمعدة والأسنان وكذلك أضرار على المرأة الحامل والسيدة العادية، وكذلك أضرار على الطفل الذي تقوم والدته الحامل فيه بالتدخين.

وأشار رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، إلى أن هناك عدة طرق للإقلاع عن التدخين فهناك أشخاص تمتنع عن التدخين في شهر رمضان ثم تستمر فيه بعد ذلك، وهناك مجموعة تقلع عن التدخين بشكل تدريجي، منوها إلى إمكاينة الإقلاع عن التدخين في أيام الإجازة ومحاولة استبداله بتناول الفاكهة والنوم وطلب التحفيز من الأسرة، مع تبطيل العادات المرتبطة بالتدخين مثل شرب القهوة في الصباح.