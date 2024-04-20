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دراما المتحدة

رئيس الوزراء: التطوير الذي يحدث بالمواني المصرية غير مسبوق

كتب:

عمرو هلال
02:42 م | السبت 20 أبريل 2024
رئيس الوزراء

رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تابع عمليات تطوير مبنى محافظة دمياط ومركز السيطرة والأمن والمركز التكنولوجي وممشى كورنيش النيل بمدينة دمياط.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب جولة تفقد بميناء دمياط، المٌذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه يشرف بوجود صحبه من الوزراء وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية ووزير النقل ومحافظة دمياط ورئيس مصلحة الجمارك، خلال جولة تفقد الميناء.

وأشار «مدبولي»، إلى أن التطوير الذي يحدث في كل المواني المصرية غير مسبوق، معقبًا: «زي ما شوفنا مواني زي السخنة وميناء إسكندرية النهاردة بنتابع التطوير اللي بيحصل في ميناء دمياط»، موضحًا أنه تم عرض الخطة الخاصة بتطوير الميناء بـ3 محطات كبرى في الميناء.

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