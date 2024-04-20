تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للثقافة الرياضية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والفريق جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضية بدولة فلسطين، والدكتور جورج كلاس وزير الشباب والرياضية بالجمهورية اللبنانية؛ افتتاح المؤتمر الدولي للثقافة الرياضية، الذي ينظمه الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، للاحتفاء والاحتفال بتكريم عدد من نجوم الرياضة العربية في كافة المجالات، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

انطلق المؤتمر بجلسة افتتاحية، بحضور موجانز كريكبي رئيس الاتحاد الدولي لـ الثقافة الرياضية، والدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق وأمين عام اتحاد الكونفدراليات الإفريقية وعضو اللجنة التنفييذية لاتحاد الاتحادات العربية وأمين عام المؤتمر، والإعلامي أشرف محمود رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية.

في بداية كلمته، نقل الدكتور أشرف صبحي كلمة وتحيات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي أكد فيها أن عقد مؤتمر الثقافة الرياضية يأتي في إطار إستراتيجية مصر لبناء الإنسان من خلال الرياضة التي تنعكس على القوة البدنية والحالة النفسية للمواطنين.

أضاف الوزير أن الدولة المصرية تقدر قيمة الرياضة ودورها الإيجابي الذي ينعكس على المجتمع لتصبح الرياضة فلسفة حياة لممارسيها وشريك داعم في تحقيق التنمية المستدامة للوطن، لافتا إلى أن حرص مصر على تنظيم المؤتمر الدولي للثقافة الرياضية، يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية بمصر بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية والاستثمار في الرياضة، وأن الرياضة أسلوب حياة في ظل الحوكمة والرؤية الإستراتيجية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

ولفت «صبحي» إلي أن مصر تعيش الآن طفرة على جميع المستويات وفي كل المجالات، لافتاً إلى أن الحركة الرياضية المصرية شهدت تطورا ملحوظا وإنجازات تحققت بفضل دعم القيادة السياسية واعتبارها أمنا قوميا، وأحد أهم مقومات الدولة الشاملة، حيث أصبحت تساهم بقوة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال استضافة وتنظيم العديد من البطولات العالمية.

وعبر الدكتور عماد البناني أمين عام اتحاد الكونفيدراليات الإفريقية وعضو اللجنة التنفيذية لاتحاد الاتحادات العربية وأمين عام المؤتمر، عن شكره وتقديره لكافة الحضور، متحدثاً عن جهود اتحاد الكونفدراليات الأفريقية.

وأكد الإعلامي أشرف محمود رئيس الاتحادات المصري والعربي والافريقي للثقافة الرياضية وعضو الإتحاد الدولي، أن الرياضة والثقافة وجهان لعملة واحدة، ومن دواعي الفخر أن القدماء المصريين كانوا أول من ابتكر العديد من اللعبات الرياضية ونقلها العالم عنهم وأدرج العديد منها في البرنامج الأوليمبي، وزادت في عصرنا الحالي باعتبارها أمنا قوميا كما قال عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.