رئيس الوزراء يزور مصنعي أحذية وتكرير وتعبئة الزيوت النباتية في بورسعيد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع «فيله» للصناعات الغذائية لتكرير وتعبئة الزيوت النباتية، ومصنع «duck» للأحذية، بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

واستهل «مدبولي» جولته بتفقد مصنع الصناعات الغذائية لتكرير وتعبئة الزيوت النباتية، واستمع إلى شرح حول أنشطة المصنع وحجم إنتاجه، إذ يُقام على مساحة 1861 مترا مربعا، ويضم 11 «جمالون».

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، مصنع «duck» للأحذية، وتعرف على مراحل الإنتاج وصولاً الى المنتج النهائي، إذ جرى إنشاء المصنع في عام 2000، ويعمل في إنتاج أحذية بجودة عالية تُضاهي المنتجات العالمية بأسعار منافسة، ويعمل به نحو 350 عاملا.