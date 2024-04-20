شركة «تسلا» تخفض أسعار سياراتها الكهربائية بقيمة 2000 دولار

قامت شركة «تسلا» بتخفيض أسعار العديد من طرازات سياراتها الكهربائية التي تنتجها في الولايات المتحدة، حيث وصلت قيمة التخفيضات إلى 2000 دولار، ويمثل ذلك تغييرًا آخر في سياسة التسعير التي تتبعها الشركة في ظل الظروف الاقتصادية.

وقال موقع «إنفيستينج» إن انخفاض الأسعار يأتي على طراز تسلا موديل Y، وموديل S، وموديل X، ومع ذلك، لم يتم تغيير أسعار موديل 3 وسيارة سايبرتروك التي تم طرحهما مؤخرًا، وفقًا لما ذكره موقع «Electrek».

انخفاض أسهم تيسلا بنسبة تزيد عن 40%

وجاء ذلك نتيجة انخفاض أسهم تيسلا بنسبة تزيد عن 40% منذ بداية العام، خاصة مع المواجهة الكبيرة بينها وبين شركة BYD.

وقد أدى هذا الإجراء إلى خفض سعر الطراز Y، وهو الطراز الأكثر شعبية لدى تسلا، إلى أدنى مستوى سابق له في محاولة لزيادة المبيعات بعد ربع عام اتسم بأرقام تسليم أقل من المتوقع. وأشار التقرير الفصلي للشركة إلى زيادة ملحوظة في المخزون غير المباع.

وتأتي هذه التغييرات في الأسعار خلال فترة صعبة تمر بها شركة، التي خفضت مؤخرًا عدد موظفيها بنسبة 10% وشهدت مغادرة اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين للشركة.

وقد شعر المستثمرون بالإحباط بشكل خاص لأن تسلا قد أجلت تطوير سيارة أكثر اقتصاداً بسعر 25,000 دولار.

ونتيجة لذلك، قام المُحللون الماليون بمراجعة تقييماتهم لسهم تسلا، حيث خفض دويتشه بنك توصيته إلى الاحتفاظ بالسهم.