تراجع أرباح ‎تسلا.. هبوط سعر السهم بنسبة 15% في أسبوع بأداء سيئ

سقوط كبير شهدته أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية وأرباح تسلا، بعدما وصلت قيمة الانخفاض إلى أكثر من 15% خلال الأسبوع الماضي، حتى أغلق سهم الشركة عند مستوى 211.99 دولار، بعدما أبدى رئيسها التنفيذي، إيلون ماسك، تشاؤمه حول الاقتصاد الكلي، فيما يخص أرباح الربع الثالث من العام الجاري.

أرباح تسلا الأسوأ منذ بدايات العام الجاري

وسجَّلت أرباح تسلا الأسوأ في هذا الأسبوع منذ بدايات العام الجاري 2023، بالرغم من أن سعر السهم الواحد لا يزال مرتفعا بنحو 96% منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.

وخلال الربع الثالث من العام الجاري، سجَّلت أرباح تسلا إيرادات وصلت قيمتها إلى 23.35 مليار دولار، بخلاف أرباح قدرت بنحو 1.85 مليار دولار، الأمر الذي جاء بشكل أقل من التوقعات، كما أن الأرباح لا تزال منخفضة حال تمت مقارنتها بالربع السابق من عام 2023، كما هبطت الأرباح حال مقارنتها بالربع نفسه للعام الماضي.

وأعلنت شركة السيارات الكهربائية العملاقة أول انخفاض ربع سنوي لها فيما يخص المبيعات لهذا العام، بعدما سلمت 435,059 سيارة، بينما انخفضت الهوامش لأدنى مستوياتها لأكثر من 4 سنوات، بعدما خفضت تسلا أسعار سياراتها بشكل كبير ومتكرر.

خفض التكاليف مع تقليل الأسعار سيكون ضروريا لشركة تسلا

وعبر إحدى مكالمات مالك الشركة حول أرباحها، فقد قدم رؤية متشائمة بشأن الاقتصاد الكلي للشركة، حيث شدد على أن خفض التكاليف مع تقليل الأسعار سيكون ضروريا لشركة تسلا في الأرباع السنوية المقبلة، بحسب «سكاي نيوز».