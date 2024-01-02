شركة تسلا تسلم 1.8 مليون سيارة كهربائية في 2023

كشفت شركة صناعة السيارات الكهربائية «تسلا»، التي يملكها الملياردير إيلون ماسك عن إجمالي عمليات التسليم والإنتاج خلال العام المنصرم 2023 والربع الأخير من نفس العام، ليبلغ إجمالي عدد السيارات التي قامت الشركة بتسليمها 1,808 مليون سيارة في 2023، بحسب CNBC.

تسليم وإنتاج السيارات في الربع الرابع 2023

ووفقًا لأحدث تقارير شركة صناعة السيارات الكهربائية، فقد جاء إجمالي عمليات تسليم السيارات الكهربائية 484,507 سيارة في الربع الرابع من عام 2023.

فيما بلغ إجمالي إنتاج السيارات الكهربائية 494,989 سيارة في الربع الرابع من عام 2023، بحسب CNBC.

عمليات تسليم السيارات الكهربائية في 2023

وجاء إجمالي عمليات تسليم السيارات الكهربائية خلال العام المنصرم 1,808,581 سيارة. بينما سجل إجمالي الإنتاج السنوي 1,845,985 سيارة في 2023.

عمليات تسليم السيارات في 2022

وفي عام 2022، أعلنت شركة صناعة السيارات تسلا، تسليمات سنوية بلغت 1.31 مليون وإنتاج 1.37 مليون سيارة كهربائية، تمثل الأرقام الجديدة نموًا في التسليم بنسبة 38% على أساس سنوي ونمو الإنتاج بنسبة 35% على أساس سنوي.

وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن نمو بنسبة 40% على أساس سنوي في عمليات التسليم اعتبارًا من عام 2021.

إنتاج تسلا من سيارة طراز 3/Y

وأنتجت تسلا نحو 476,777 سيارة من طراز 3/Y خلال الربع الأخير من عام 2023، وتم تسليم 461,538 سيارة، وأنتجت نحو 18,212 طرازًا آخر وسلمت 22,969 نموذجًا خلال هذا الربع.