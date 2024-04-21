في ذكرى وفاة بدرالدين جمجوم.. قصة حب جمعته مع فيروز بسبب إسماعيل ياسين

عام 1992 في مثل هذا اليوم 21 أبريل، توفى الفنان بدرالدين جمجوم، قبل أن يكمل الستين من عمره، باعتباره من مواليد 26 ديسمبر عام 1934، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا يتجاوز الـ60 عملا بين سينما ودراما ومسرح.

من خلال إسماعيل ياسين، نشأت قصة حب كبيرة جمعت بين الفنان بدرالدين جمجوم وفيروز، التي لقبت بالطفلة المعجزة في خمسينيات القرن الماضي، إثر أفلامها مع أنور وجدي، مثل «دهب، ياسمين» تُوجت بالزواج في ستينيات القرن الماضي.

حب من أول نظرة

مع دخول فيروز مرحلة الشباب، ابتعدت عن الفن واكتفت بالعمل الإداري في فرقة إسماعيل ياسين المسرحية، التقت هناك وقتها بالفنان بدرالدين جمجوم، ولم تكن تعرفه من قبل: «أول ما شوفته، في حاجة اتحركت من ناحيتي، وسألت عنه هو مين ده؟»، حسب ما حكت ابنتها إيمان بدرالدين جمجوم، في لقاء مع برنامج واحد من الناس.

نهاية الرحلة

استمرت زيجة فيروز وبدرالدين جمجوم نحو 30 عامًا، وأسفرت هذه الزيجة عن «إيمان وأيمن»، اكتفت خلالها فيروز بالأسرة والعمل على تربية طفليها، واستمر «جمجوم» بالعمل حتى الرمق الأخير في حياته، من خلال آخر أعماله فيلم السرعة لا تزيد عن صفر عام 1992.