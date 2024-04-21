رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

في ذكرى وفاة بدرالدين جمجوم.. قصة حب جمعته مع فيروز بسبب إسماعيل ياسين

كتب:

هبة أمين
07:41 ص | الأحد 21 أبريل 2024
بدرالدين جمجوم وزوجته الفنانة فيروز

بدرالدين جمجوم وزوجته الفنانة فيروز

عام 1992 في مثل هذا اليوم 21 أبريل، توفى الفنان بدرالدين جمجوم، قبل أن يكمل الستين من عمره، باعتباره من مواليد 26 ديسمبر عام 1934، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا يتجاوز الـ60 عملا بين سينما ودراما ومسرح.

من خلال إسماعيل ياسين، نشأت قصة حب كبيرة جمعت بين الفنان بدرالدين جمجوم وفيروز، التي لقبت بالطفلة المعجزة في خمسينيات القرن الماضي، إثر أفلامها مع أنور وجدي، مثل «دهب، ياسمين» تُوجت بالزواج في ستينيات القرن الماضي.

حب من أول نظرة

مع دخول فيروز مرحلة الشباب، ابتعدت عن الفن واكتفت بالعمل الإداري في فرقة إسماعيل ياسين المسرحية، التقت هناك وقتها بالفنان بدرالدين جمجوم، ولم تكن تعرفه من قبل: «أول ما شوفته، في حاجة اتحركت من ناحيتي، وسألت عنه هو مين ده؟»، حسب ما حكت ابنتها إيمان بدرالدين جمجوم، في لقاء مع برنامج واحد من الناس.

نهاية الرحلة

استمرت زيجة فيروز وبدرالدين جمجوم نحو 30 عامًا، وأسفرت هذه الزيجة عن «إيمان وأيمن»، اكتفت خلالها فيروز بالأسرة والعمل على تربية طفليها، واستمر «جمجوم» بالعمل حتى الرمق الأخير في حياته، من خلال آخر أعماله فيلم السرعة لا تزيد عن صفر عام 1992.

اقرأ المزيد:

11 معلومة عن بدر الدين جمجوم في ذكرى ميلاده.. تزوج من «فيروز»

بدر الدين جمجوم.. "جان بريمير" فرقة إسماعيل ياسين خفيف الدم

بالفيديو| في يوم مولده.. 8 معلومات عن الكوميديان الراحل بدرالدين جمجوم

معلومات عن الطفلة المعجزة فيروز في ذكرى وفاتها.. اعتزلت الفن عام 1959

في ذكري ميلاد «قطقوطه».. أسرار علاقة الطفلة فيروز بالملك فاروق
بقلم هبة أمين