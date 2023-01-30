معلومات عن الطفلة المعجزة فيروز في ذكرى وفاتها.. اعتزلت الفن عام 1959

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة فيروز الـ 7، التي عاشت سنوات طويلة في خدمة الفن والوسط الفني، ولازال الجمهور يتذكرها من خلال أعمالها الفنية، حيث تميزت برشاقتها وبراءتها وخفة ظلها.

ونعرض خلال التقرير التالي أبرز المحطات في حياتها:

- ولدت بيروز آرتين كالفيان في القاهرة لأسرة مصرية ذات جذور أرمنية.

- اكتشفها صديق والدها الفنان السوري إلياس مؤدب، حيث كان يعزف في إحدى الزيارات لهم على الكمان بالمنزل من ضمن ماكان يفعل في أمسياته بمنزلهم.

- كانت فيروز ترقص على الموسيقى التي يعزفها إلياس مؤدب ولفتت انتباهه ولاحظ موهبتها وحاول تطويرها فقام بتأليف وتلحين مونولوج لتغنيه وحدها. ولأنه كان يغني في حفلات منزلية اصطحبها معه لتؤدّي المونولوج في إحدى المرات.

- كان أول عمل لها بسن السابعة من عمرها فيلم الأول ياسمين في عام 1950، ومن بعد فيلم ياسمين قدمت العديد من الأعمال الأخرى.

- عام 1959 اعتزلت العمل الفني بعدما قدمت فيلم «بفكر في اللي ناسيني» لتترك التمثيل حتى وفاتها.

أخر ظهور لـ فيروز

- كان آخر ظهور لها تكريمها في «مهرجان القاهرة السينمائي» في عام 2001.

حياتها الأسرية

تعرفت أثناء عملها مع «فرقة إسماعيل ياسين» على الفنان بدر الدين جمجوم، الذي تزوجها بعد فترة قصيرة من اعتزالها وأنجبا ابن وابنة هما «أيمن» و«إيمان»، واستمر زواجهما لأكثر من ثلاثين عامًا حتى وفاته عام 1992 .