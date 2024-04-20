ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الأقصر

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر، عن قيام عنصر إجرامي له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة، بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة داخل منزل مستأجر بمحيط سكنه.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبحوزته (12 فرد محلي – 3 بنادق محلي – 3 طبنجات صوت معدلة - مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع)، بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.