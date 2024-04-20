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دراما المتحدة

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الأقصر

كتب:

محمد بركات
03:55 م | السبت 20 أبريل 2024
ضبط أسلحة- أرشيفية

ضبط أسلحة- أرشيفية

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر، عن قيام عنصر إجرامي له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة، بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة داخل منزل مستأجر بمحيط سكنه.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبحوزته (12 فرد محلي – 3 بنادق محلي – 3 طبنجات صوت معدلة - مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع)، بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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