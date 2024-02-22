رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ضبط عنصرين إجراميين شديدي الخطورة وبحوزتهما أسلحة نارية وذخائر في أسوان

كتب:

محمد بركات
06:26 م | الخميس 22 فبراير 2024
حبس _ صورة تعبيرية

حبس _ صورة تعبيرية

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان قيام «عنصرين إجراميين شديدي الخطورة - سبق إتهامهما فى العديد من القضايا أبرزها قتل – مخدرات – سلاح – سرقة»، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في السرقات بالإكراه والاتجار في الأسلحة غير المرخصة متخذين من دائرة مركز شرطة كوم أمبو مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي. 

وتم ضبطهما وبحوزتهما «2 رشاش جرينوف – 2 بندقية آلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

ضبط تشكيل عصابي في القاهرة والقليوبية بتهمة تزوير إقامات الأجانب

ضبط تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين في الإسكندرية

طريقة ضبط القناة المفتوحة لنقل مباراة الأهلي وميدياما دون تقطيع.. 3 خطوات

ضبط مليون قطعة ألعارب نارية بحوزة بائع في القاهرة

ضبط مدير مطبعة يبيع كتبا تعليمية غير مرخصة في القاهرة
بقلم محمد بركات