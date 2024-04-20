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إصابة 9 جنود إسرائيليين خلال اشتباكات مع الفصائل الفلسطينية في طولكرم

كتب:

محمود هاني
05:55 م | السبت 20 أبريل 2024
جيش الاحتلال

جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 9 من جنوده جراء اشتباكات مع فلسطينيين في مخيم نور الشمس بطولكرم، الذي يشن الاحتلال عدوانا مستمرا عليه على مدار يومين، فضلا عن تطبيق حصار شامل على المخيم، وقطع الماء والكهرباء ووسائل الاتصال والإنترنت.

تفاصيل إصابة الجنود 

ووفقًا لصحيفة معاريف العبرية، فإن 8 من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وآخر من قوات حرس الحدود أصيبوا خلال الاشتباكات المندلعة في المخيم مع الفصائل الفلسطينية، وجرى نقلهم لتلقي العلاج، وإبلاغ عائلاتهم عن تعرضهم للإصابة.

وقال الاحتلال إن عمليته في مخيم نور الشمس جاءت بتوجيه من المخابرات العسكرية «أمان»، و«الشاباك»، وادعى أنه جرى العثور على معمل عبوات ناسفة وتدميره.

شهداء مخيم نور الشمس

راح إثر العدوان الإسرائيلي على مخيم نور الشمس في الضفة الغربية حتى الآن خمسة شهداء فلسطينيين، من ضمنهم طفل، إضافة إلى إصابة العشرات.

ويمنع جيش الاحتلال وصول الطواقم الطبية لنقل المصابين وفقا لـ«وفا».

ووثقت عائلة من مخيم نور الشمس قيام جيش الاحتلال بإعدام ميداني للشاب فلسطيني أحمد العارف الذي كان مصابًا بشكل مباشر.

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بقلم محمود هاني