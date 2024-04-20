إسرائيل تقدم لأمريكا خطة الممر الإنساني تمهيدا لاجتياح رفح الفلسطينية.. خبير يعلق

أفادت قناة «آي 24 نيوز» الإسرائيلية، بأن جيش الاحتلال قدم للجيش الأمريكي، خطة لتفعيل ممر إنساني في غزة، استعدادا للعملية البرية التي يتوعد بها في رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، خلال اجتماع للتنسيق جمع بينهما.

ونقلت القناة الإسرائيلية عن مسؤولين مطلعين القول، إن عملية رفح محسومة، وإن السؤال الآن هو «متى سيتم تنفيذها؟»، لافتة إلى أن المتوقع فتح الممر الإنساني بحلول نهاية شهر أبريل.

وأضافت القناة، في إسرائيل يدركون أنه من دون زيادة المساعدات الإنسانية وتفعيل الممر سوف تعارض الولايات المتحدة الأمريكية العملية في رفح.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت نقلا عن مصادر أمنية، إن الجيش ينتظر الضوء الأخضر لبدء عملياته في رفح، موضحة أن دخول الجيش للمدينة سيكون على مرحلتين، تتضمن الأولى إجلاء السكان والنازحين من المدينة، بينما تتمثل الثانية في العملية البرية المتوقع أن تستمر أسابيع.

تفاصيل عملية نقل سكان رفح من المدينة

قال الدكتور أيمن الرقيب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس خلال حديثه مع «الوطن»، إن الاحتلال سيقوم أولا بفصل رفح كليا عن كامل قطاع غزة، من خلال السيطرة على محور صلاح الدين.

إضافة إلى السيطرة على منطقة النوراج التي سيؤدي السيطرة عليها، إلى فصل رفح كاملة عن خان يونس، ومن ثم سيتم إجبار الكتلة السكانية الهائلة على النزوح من رفح إلى خان يونس، ومناطق مختلفة من قطاع غزة عدا الشمال، إضافة إلى إنشاء مخيمات نزوح على الشريط الساحلي لبحر غزة.

وأوضح «الرقب»، أنه من خلال تلك الطرقات التي سيسيطر عليها جيش الاحتلال لتكون ممرا «غير أمن»، كما يجب أن تسمى، سيعتقل الاحتلال من يعتقل ويقتل من يقتل في تلك الرحلة المأساوية من مسلسل النزوح الذي يعيشه الفلسطينيون جراء عدوان الاحتلال.