عضو أمناء «الحوار الوطني»: وصول التوصيات لمجلس الوزراء يؤكد جدية التنفيذ

قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن وصول توصيات اللجنة الثقافية إلى رئيس مجلس الوزراء من أجل بدء العمل على تنفيذها، خطوة تعكس دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي الكامل للحوار الوطني، وجدية الحكومة المصرية في التعامل مع المخرجات والتوصيات، كما أن هذه الخطوة، تعتبر نتاج جهود اللجنة التي شكلت من مجلس أمناء الحوار الوطني ومجلس الوزراء، لمتابعة التوصيات وتنفيذها.

دفعة لاستكمال الحوار الوطني

أوضح الكشكي في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفترة المقبلة ستشهد جني ثمار الحوار الوطني، وجهود أعضائه خلال الفترة الماضية، وسنشهد التوصيات والمخرجات حقيقة على أرض الواقع، مضيفا: «جدية الحوار الوطني والتعامل مع مخرجاته تزيد يوم بعد يوم، وتعامل الحكومة مع المخرجات والسعي في تنفيذها، يمنح القائمين عليه دفعة قوية لاستكماله».

جهود اللجنة الثقافية

لفت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن اللجنة الثقافية شهدت نقاشات واسعة وغير تقليدية، وتناولت الملف الثقافي من كل جوانبه، متابعا: «اللجنة الثقافية عصب القضايا الاحتماعية، في ظل أزمات الدولة الحالية، وحرص كل أعضائها على الخروج بتوصيات تشمل كل الجوانب الثقافية».