القوات المسلحة: 10 دول تشارك في البطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية بمصر

أعلنت القوات المسلحة، منذ قليل، عن انطلاق البطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية «مصر 2024»، يوم الأربعاء المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ومن المُقرر أن تُنظم البطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية، بمشاركة أكثر من 10 دول عربية، في الفترة من 24 إلى 27 أبريل الجاري، في مدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.