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دراما المتحدة

القوات المسلحة: 10 دول تشارك في البطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية بمصر

كتب:

محمد مجدي
05:49 م | السبت 20 أبريل 2024
لوجو البطولة العربية العسكرية للفروسية "مصر 2024"

لوجو البطولة العربية العسكرية للفروسية "مصر 2024"

أعلنت القوات المسلحة، منذ قليل، عن انطلاق البطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية «مصر 2024»، يوم الأربعاء المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ومن المُقرر أن تُنظم البطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية، بمشاركة أكثر من 10 دول عربية، في الفترة من 24 إلى 27 أبريل الجاري، في مدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.