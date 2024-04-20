رئيس الوزراء يتفقد وحدات «سكن لكل المصريين» في مدينة رأس البر

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، إلى مدينة رأس البر، في إطار جولته اليوم بمحافظة دمياط، لتفقد عدد من الوحدات السكنية التي تقام بالمدينة، ضمن المشروع القومي الكبير لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

وكان في استقبال رئيس الوزراء، المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ومسؤولو الهيئة الهندسية، الذين أشرفوا على التنفيذ.

وأكد رئيس الوزراء، الحرص الشديد على تفقد الوحدات السكنية، التي يتضمنها مشروع تطوير عواصم المحافظات بمدينة رأس البر، في إطار المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير مسكن لائق لمختلف المواطنين.

رئيس الوزراء يستمع لشرح تفصيلي عن المشروع

وخلال تفقده للمشروع، استمع رئيس الوزراء لشرح من المهندس خالد صديق، حول مكونات المشروع، الذي أكد أنه روعي في إنشاء العمارات السكنية أن تكون بتصميم يتوافق مع تصميم العمارات المميز لمدينة رأس البر، مشيرا إلى أنه جار العمل لاستكمال المشروع، ويجري التعاون مع المحافظة وجميع الجهات المعنية لتذليل أي عقبات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ، وفقا للجدول الزمني المحدد، وذلك لتحقيق الرؤية التي يستهدفها هذا المشروع القومي.

وشاهد رئيس الوزراء، عددا من نماذج الوحدات السكنية بالمشروع، وخلال ذلك تفقد الأعمال التي يجري تنفيذها حاليا، كما شاهد مستوى التشطيبات الداخلية والخارجية، مشيدا بما جرى تنفيذه من أعمال، موجها بضرورة الحفاظ على استدامة المشروع، من خلال الصيانة الدائمة، لضمان الحفاظ على مكوناته لخدمة أهالي مدينة رأس البر، كما وجه باستكمال المرافق والخدمات لتسليم الوحدات جاهزة للمستفيدين بها.