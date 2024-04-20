إعلام فلسطيني: صفارات الإنذار تدوي في كيسوفيم بغلاف غزة كتب: حسن سمير 08:07 م | السبت 20 أبريل 2024 غزة - أرشيفية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأن وسائل إعلام فلسطينية أعلنت عن وجود صفارات إنذار تدوي في كيسوفيم بغلاف غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الأونروا: مقتل طفل كل 10 دقائق في قطاع غزة الصحة الفلسطينية: مستشفيات شمال قطاع غزة مدمرة تماما لا سيما الشفاء «الصحة الفلسطينية»: الاحتلال الإسرائيلي يقتل 13.8 ألف طفل بشكل مباشر في غزة مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات على شمال قطاع غزة أسطول الحرية يستعد للإبحار من تركيا لمساعدة غزة.. ومخاوف من تكرار سيناريو 2010 غزة فلسطين جيش الاحتلال بقلم حسن سمير