مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات على شمال قطاع غزة

واصلت القوات المسلحة جهودها في إعداد وتجهيز ونقل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة، عبر الجسر الجوي الممتد على مدار الاسابيع الماضية؛ إذ تجهز عناصر قوات المظلات شحنات المساعدات يوميا، التي تضم عشرات الأطنان من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، التي يجري تقديمها من الهلال الأحمر المصري، وإعدادها للإسقاط الجوي بإستخدام المظلات.

يأتي ذلك استمرارا للجهود المصرية الفاعلة على المسارات السياسية والدبلوماسية والإنسانية كافة، لدعم الأشقاء الفلسطينيين، في ظل العمليات العسكرية التي يشهدها قطاع غزة، على مدار الأشهر الماضية.

طائرات النقل العسكرية المصرية تنفذ طلعاتها اليومية

وتنفذ طائرات النقل العسكرية المصرية، طلعاتها اليومية من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية لإسقاط المساعدات على المناطق التي يصعب الوصول إليها بقطاع غزة، وفقاً لمنظومة عمل دقيقة وحسابات معقدة، بما يضمن وصولها لمناطق الانزال المخططة شمال القطاع.

وتتواصل الجهود المصرية والدولية، لضمان إنفاذ المساعدات بصورة كافية ومستدامة عبر معبر رفح البري، لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وتضميد جراحهم ومنحهم الأمل، في ظل تدهور الأحوال المعيشية والإنسانية داخل قطاع غزة.