النائب أحمد الخشن: توجيهات السيسي بخفض الأسعار هدفها تخفيف الأعباء عن المواطنين

أكد النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، أهمية التوجيهات الرئاسية، بضرورة شعور المواطن بجهود خفض الأسعار، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وقال «الخشن»، في تصريح صحفي له اليوم، إن هناك تحركات حثيثة من جانب الدولة وبتوجيهات الرئيس، لمباشرة خفض الأسعار وإحساس المواطن بها، مشيرا إلى أن هناك رواجا اقتصاديا حقيقيا، وتدفقات نقدية كبيرة طوال الوقت الحالي، عبر صفقة رأس الحكمة والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

جهود خفض الأسعار

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ما أعلنه رئيس الوزراء، عن أن هناك توجيهات من الرئيس بأن يشعر المواطن بجهود خفض الأسعار، مؤكدا أن انخفاض الأسعار سيصل إلى 30%، لافتا إلى أن هناك حصر كامل للأسعار وانخفاضها، والاتجاه العام أن هناك انخفاض 27% للسلع العامة.

وأضاف أن تحركات الدولة لخفض الأسعار، توجه عام لدى الدولة بتوجيهات الرئيس ولمصلحة المواطن.

واختتم النائب احمد الخشن، حديثه قائلا إن خفض الأسعار بشكل حقيقي، توجه حقيقي وجاد، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، وانخفاض سعر الدولار في السوق الموازي من 72 إلى 47 جنيها، ما يدفع إلى انخفاض واضح في الأسعار، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.