رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

النائب أحمد الخشن: توجيهات السيسي بخفض الأسعار هدفها تخفيف الأعباء عن المواطنين

كتب:

حسام أبو غزالة
09:00 م | السبت 20 أبريل 2024
النائب احمد الخشن - عضو مجلس النواب

النائب احمد الخشن - عضو مجلس النواب

أكد النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، أهمية التوجيهات الرئاسية، بضرورة شعور المواطن بجهود خفض الأسعار، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وقال «الخشن»، في تصريح صحفي له اليوم، إن هناك تحركات حثيثة من جانب الدولة وبتوجيهات الرئيس، لمباشرة خفض الأسعار وإحساس المواطن بها، مشيرا إلى أن هناك رواجا اقتصاديا حقيقيا، وتدفقات نقدية كبيرة طوال الوقت الحالي، عبر صفقة رأس الحكمة والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

جهود خفض الأسعار

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ما أعلنه رئيس الوزراء، عن أن هناك توجيهات من الرئيس بأن يشعر المواطن بجهود خفض الأسعار، مؤكدا أن انخفاض الأسعار سيصل إلى 30%، لافتا إلى أن هناك حصر كامل للأسعار وانخفاضها، والاتجاه العام أن هناك انخفاض 27% للسلع العامة.

وأضاف أن تحركات الدولة لخفض الأسعار، توجه عام لدى الدولة بتوجيهات الرئيس ولمصلحة المواطن.

واختتم النائب احمد الخشن، حديثه قائلا إن خفض الأسعار بشكل حقيقي، توجه حقيقي وجاد، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، وانخفاض سعر الدولار في السوق الموازي من 72 إلى 47 جنيها، ما يدفع إلى انخفاض واضح في الأسعار، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

اقرأ المزيد:

مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون مساعدات لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار

مجلس النواب الأمريكي يقر نصا يهدف إلى احتواء الصين ودعم تايوان

رئيس «خطة النواب»: موازنة الإنقاذ تواجه 4 تحديات مهمة

«حقوق إنسان النواب» تنتقد استخدم واشنطن للفيتو ضد منح فلسطين عضوية الأمم المتحدة
بقلم حسام أبو غزالة