المتحدث باسم مجلس الوزراء يكشف موعد انخفاض الأسعار في الأسواق

كشف محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل انخفاض السلع، مؤكدا أنه لا يجري إجبار التجار على خفض الأسعار، مشيرا إلى أنهم كانوا يعانون في السابق من إيجاد سيولة دولارية، حتى حصلوا عليه بما يزيد عن 70 جنيها من السوق الموازية.

القضاء على السوق الموازية للدولار

وأكد «الحمصاني» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه جرى القضاء على السوق الموازية للدولار، وانخفض سعر الصرف، وبالتالي سينعكس هذا على السلع.

ولفت محمد الحمصاني، إلى أنه بعد انتهاء الدورة السلعية المسعرة على الأسعار القديمة، وكان الدولار بـ70 جنيها حينها، قاربت على الانتهاء، وبعدها يجري تداول السلع بالأسعار المخفضة.

ونوه المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن أسعار الجملة انخفضت بنحو 30%، وتبعها انخفاض أسعار التجزئة، متوقعا بانخفاض الأسعار بشكل أكبر في الفترة المقبلة بسوق التجزئة، مشيرًا إلى أن الدولة تتبع الأولويات في الإفراج عن السلع، وهي الغذائية والدوائية والمشتقات البترولية، مؤكدا أنه جرى عن سلع غذائية بـ8 مليارات دولار بالجمارك.

المواطن سيلمس الانخفاض قريبا

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن الأسعار على مستوى محلات البقالة، ما زالت على القديمة، وقريبا سوف تنتهي وتتاح بالأسعار الجديدة، ويلمس المواطن الانخفاض في الأسعار، مشددا على أن وزارة التخطيط أعلنت انخفاض معدل التضخم 3%، وهو ما يعقبه انخفاض الأسعار والتحكم في الأسواق، ومن ثم الوصول إلى السيطرة الكاملة على الأسعار.