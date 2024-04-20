متحدث الحكومة: الدولة لديها توجه صناعي قوي خلال الفترة المقبلة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة لديها توجه صناعي قوي خلال الفترة المقبلة لأنها تمثل عمود أساسي في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الصناعة توفر فرص عمل كما يساهم في زيادة الصادرات وتوفير السيولة الدولارية وترشيد عملية الاستيراد.

جهود الدولة في تسهيل افتتاح الشركات والمصانع

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الدولة تعمل على توفير كافة الحوافز الممكنة من خلال توفير الأراضي، وتمنح رخصة ذهبية لبعض الشركات التي ينطبق عليها، مشيرًا إلى أن هناك جهود متابعة يومية من رئيس الوزارء، والزيارة اليوم كانت كثيفة حيث شهدت أكثر من مصنع، ومعدلات التصدير مرتفعة.

جهود الدولة في توفير الاحتياجات المحلية

وأشار إلى أن مصنع الإطارات «بيراميدز» نموذج للجهود الناجحة في توفير الاحتياجات المحلية، ويزداد المصنع بشكل تدريجي في قدرته على تغطية الاحتياج المحلي من الإطارات والتي كان يتم استيرادها بتكلفة كبيرة، لافتًا إلى أن المصنع يصدر حاليًا جزءا من إنتاجه إلى 10 دول، وهذا مبشر لأنه يدل على صدق توجهات الحكومة.

وتابع: «الدولة تدعم تغطية الاحتياجات المحلية لترشيد فاتورة الاستيراد، ومن ناحية أخرى بطبيعة الحال القيام بعملية التصدير لتوفير السيولة الدولارية، ولذلك رئيس الوزراء أكد أن الدولة تستهدف زيادة الصادرات المصرية بحلول 2030 إلى 145 مليار دولار».