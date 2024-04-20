باحث شؤون دولية: كل الدول الإقليمية تضع مصر وتركيا بمكانة عالية

قال هاني الجمل، الباحث في الشؤون الدولية والإقليمية إن العلاقات المصرية التركية، مرت بالعديد من المراحل المتفاوتة من الصعود والهبوط، وكانت أسوأ فترة لها بعد ثورة 30 يونيو، بعد إزاحة الإخوان من الحكم، وظل بعدها بـ10 أعوام هناك جفاء سياسي بين الطرفين.

تابع الباحث في الشؤون الدولية والإقليمية خلال مداخلة مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء دي أم سي» المُذاع عبر شاشة DMC، اليوم السبت، أن المشهد الكبير الذي التقى فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش مونديال قطر 2022، كان مهما وتاريخيا، ومن خلال هذا اللقاء، عادت العلاقات المصرية لتكون بشكل طبيعي، منوهًا بأن كل الدول الإقليمية والعالمية تنظر إلى مصر وتركيا بمكانة عالية.

وشدد على أن زيارة وزير الخارجية سامح شكري، أذابت الكثير من البرودة في العلاقة بين مصر وتركيا، موضحًا أن الزيارة التاريخية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر في فبراير الماضي، كانت تأكيدا على سمو العلاقة إلى أعلى مستوى، وهو مستوى رؤساء الدول، وأن مجلس تعاون استراتيجي بين مصر وتركيا، هو النتيجة المثلى لهذا اللقاء بين الرئيس السيسي وأردوغان.