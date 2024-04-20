«شكري»: تصعيد إيران وإسرائيل صرف أنظار المجتمع الدولي عن قضية فلسطين

قال وزير الخارجية سامح شكري، إنَّه يجب الأخذ في الاعتبار أن التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، جعل المجتمع الدولي يصرف أنظاره بعيداً عن القضية الفلسطينية والأوضاع المأساوية في غزة.

وتابع «شكري»، على هامش المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم، مع نظيره التركي هاكان فيدان، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»: «قطر تلعب دورا مهما مع مصر والولايات المتحدة في إطار المفاوضات الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وتوفير المساعدات وتوصيلها إلى المدنيين في غزة».

وأضاف: «تفاقم الأوضاع واستمرار الحرب في غزة وتأثير ذلك على الشعب الفلسطيني والتوتر الذي نشأ عن الحرب في المنطقة، بالتأكيد يستلزم منا مواصلة الجهود للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وهو هدف ضروري للحفاظ على أرواح المدنيين الفلسطينيين والقضية نفسها بصفة عامة ولا بد من تجنب أي محاولات لتصفية القضية من محاولات تهجير قسري لتدخل القضية في منحنى جديد من محاولات الاستيلاء على الأرض وتوسيع رقعة الاستيطان».