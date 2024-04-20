سامح شكري: الصراع العسكري في الشرق الأوسط يهدد كل دول العالم

قال وزير الخارجية سامح شكري، إنَّ مصر قلقة إزاء التصعيد القائم في المنطقة، ومنذ البداية حذرت مصر من أن الحرب في غزة ستؤدي لاتساع رقعة الصراع وتوتر المنطقة، وهو ما شاهدناه من استهداف الملاحة بالبحر الأحمر، وكذلك التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي.

تابع «شكري»، على هامش المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم، مع نظيره التركي هاكان فيدان، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»: «هذا التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل ناجم عن حرب غزة، وطالبنا الطرفين بضبط النفس وعدم الانزلاق إلى إطار أوسع من المواجهة العسكرية سواء المباشرة أو غير المباشرة».

أضاف: «هذه الأمور – يقصد التصعيد بين إيران وإسرائيل - لا تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني أو استقرار المنطقة إنما تؤدي إلى مزيد من التوتر والآثار السلبية على شعوب المنطقة ونعمل بكل الوسائل من خلال الاتصالات لتجنب تفاقم الوضع، ونطالب دائما بحل أي مشاكل بالحوار والآليات الداعية للسلام ووفقا لمبادئ الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة».

شدد على أنَّ مزيد من الصراع العسكري يهدد كل دول العالم، ومن بينها مصر وتركيا، وبالتالي شهدت المباحثات مع وزير خارجية تركيا مناقشة أهمية العمل المشترك لاحتواء الآثار السلبية الناجمة عن ذلك.