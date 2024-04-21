سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 21-4-2024.. بكم عيار 21؟

استقرار كبير شهده سعر عيار 21 اليوم الأحد 21-4-2024 في محلات الصاغة، حيث أعلنت الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية في الاتحاد العام للغرف التجارية، تراجع الأسعار أمس بقيمة 10 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ووفق بيانات الأسعار الخاصة بالاتحاد العام للغرف التجارية، سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 نحو 3260 جنيها للجرام الواحد.

أسعار الذهب اليوم في السوق

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم خلال بداية التعاملات الصباحية 3726 جنيهًا للشراء، قبيل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في بداية التعاملات نحو 2794 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب اليوم، سجّل نحو 26 ألفًا و80 جنيها، دون سعر المصنعية والضريبة.

وتشهد أسعار الذهب عالميا في الوقت الحالي تذبذبا كبيرا في الأسعار، حيث سجل سعر الأوقية 2392 دولارا، وارتفع الذهب عقب زيادة التوترات في منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام القليلة الماضية.