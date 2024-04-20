أسعار الذهب اليوم في بداية التعاملات المسائية

استقرار كبير سجله سعر الذهب اليوم السبت في مصر، بمحلات الصاغة خلال بداية التعاملات المسائية، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا 3265 جنيهًا للبيع دون احتساب المصنعية.

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن»، أسعار الذهب اليوم السبت، خلال بداية التعاملات المسائية في محلات الصاغة المصرية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب، وفقًا لنوع العيار.

أسعار الذهب في مصر

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، عند مستوى 3731 جنيهًا للبيع، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية 3265 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية نحو 2799 جنيها، فيما وصل عيار 14 اليوم في مصر إلى 2177 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم السبت بمحلات الصاغة عند مستوى 26120 جنيهًا للبيع، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2401 دولار للبيع.