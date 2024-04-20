مع نهاية التعاملات.. انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب انخفاضا مع نهاية التعاملات المسائية، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا 3260 جنيهًا للبيع دون احتساب المصنعية، بعدما سجل صباحا 3270 في الأسواق.

وترصد «الوطن»، أسعار الذهب اليوم السبت، مع نهاية التعاملات المسائية بمحلات الصاغة المصرية، ذلك حسبما أفادت بيانات الشعبة العامة للذهب، وفقًا لنوع العيار.

أسعار الذهب في مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، عند مستوى 3725 جنيها مع نهاية التعاملات، بينما سجل بداية التعاملات المسائية مبلغ الـ3731 جنيها للبيع، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية 3260 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية نحو 2794 جنيه بعدما سجل بداية التعاملات المسائية 2799 جنيها، فيما وصل عيار 14 اليوم في مصر إلى 2179 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب بمقدار 40 جنيه، عن بداية التعاملات المسائية، حيث سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت في محلات الصاغة 26080، بعدما سجل بداية التعاملات المسائية مبلغ 26120 جنيهًا للبيع، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2392 دولار للبيع.