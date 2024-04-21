وزير البترول عن مصنع السويس لمشتقات المثانول: يلبي احتياجات السوق المحلي

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الأعمال الإنشائية لمصنع السويس لمشتقات الميثانول بميناء دمياط، وأكد على أهمية الإسراع بتنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي يعد إصافة قيمة تقدمها صناعة البتروكيماويات المصرية ضمن خطتها المحدثة حتى عام 2040، لافتا إلى أن منتجات المشروع تخدم العديد من صناعات اللدائن والإنشاءات، وتوفر جانبا كبيرا من احتياجات السوق المحلي الذي يشهد مشروعات تنموية غير مسبوقة.

تقديم عرض توضيحي للأهداف المحدثة لخطة البتروكيماويات

وقدم المهندس هشام سليم رئيس الشركة عرضا توضيحيا، أشار خلاله إلى أنه من منطلق تحقيق أهداف الخطة القومية المحدثة للبتروكيماويات بإنشاء كيانات جديدة متخصصة في صناعة البتروكيماويات، يأتي مشروع مشتقات الميثانول الذي تقوم بتنفيذه حاليا شركة السويس لمشتقات الميثانول، لإنتاج البتروكيماويات المتخصصة، ويعتبر نموذجا يحتذى به من حيث التكامل بين الشركات التي تساهم فيها الدولة، ممثلة في قطاع البترول وقطاع الاستثمار والقطاع الخاص، ويضم هيكل المساهمين في المشروع الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بنسبة 46%، بنك الاستثمار القومي 26%، شركة مصر للتأمين 6%، شركة مصر لتأمينات الحياة 4%، البنك الأهلي المصري 3%، بنك ناصر الاجتماعي 3%، الاكتتاب العام 12%.

ويهدف المشروع إلى إنتاج مشتقات مادة الفورمالدهيد اعتمادا على حوالى 45 ألف طن سنويا من مادة الميثانول المنتجة بشركة ميثانكس مصر، و48 ألف طن سنويا من مادة اليوريا المنتجة بشركة موبكو، ومادة الصودا الكاوية المنتجة بشركة البتروكيماويات المصرية، بالإضافة إلى حمض الكبريتيك المنتج بالسوق المحلي، ومادة النافتالين المستوردة، وذلك لتلبية جزء من الطلب المحلي مع إمكانية تصدير الفائض.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع الجاري تنفيذه 140 ألف طن سنويا مقسمة إلى 21 ألف طن سنويا من اليوريا فورمالدهيد السائلة تركيز 85% والتي تُستخدم كمانع للتعجن لسماد اليوريا، و66 ألف طن سنويا من راتنجات اليوريا فورمالدهيد السائلة التي تُستخدم كمادة لاصقة وغراء في صناعة الأثاث والألواح الخشبية وأخشاب الـMDF، و 53 ألف طن سنويا من النفتالين فورمالدهيد المسلفن المستخدم في تحسين خصائص الخرسانة الجاهزة.

بالإضافة إلى إمكانية إنتاج راتنجات اليوريا فورمالدهيد المتخصصة بطاقة تصل إلى 42 ألف طن سنويا والتي تستخدم كمواد لاصقة في تطبيقات العزل الحراري وصناعة الصوف الصخري، وكمواد لاصقة ذات قوة تحمل ومقاومة للظروف البيئية الخارجية عالية في صناعة ألواح الـMDF.

إقامة المشروع على مساحة 100 لف متر مربع

ويقام المشروع على أرض الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بميناء دمياط على مساحة 100 ألف متر مربع، باستثمارات حوالي 120 مليون دولار، إذ نجحت الشركة في الانتهاء من إجراءات اكتمال رأس المال بالكامل للمشروع، وبذلك تصبح التكلفة الاستثمارية للمشروع متاحة بالكامل. واستطاعت خلال عام 2023 من تحقيق وفر يقدر بحوالي 650 مليون جنيه، مما أدى إلى الحفاظ على التكلفة الاستثمارية الكلية للمشروع عند 120 مليون دولار أمريكي دون أي زيادة، بالرغم من الظروف الاقتصادية وزيادة أسعار بعض المواد الخام لأكثر من 7 أضعاف عن مثيلاتها في 2020 (مثل الحديد)، فضلا عن الزيادة المفرطة في تكلفة اللوجستيات مثل الشحن والتفريغ والتأمين على المعدات والزيادة الكبيرة في تكلفة الإقراض، وذلك نتيجة الجهود التي بذلتها الشركة في الهندسة القيمية للمشروع (value engineering)، ونتيجة المفاوضات الناجحة مع المقاولين والأطراف المعنية والبنوك المقرضة للمشروع.

وجرى توقيع عقد المقاول العام مع شركة صان مصر قائد التحالف المكون من شركة صان مصر وشركة وادي النيل للمقاولات، ونجحت الشركة في التغلب على جميع التحديات ذات الصلة، حيث جرى التعاقد مع شركة جونسون ماثي السويدية (أكبر الشركات صاحبة تكنولوجيا تصنيع الفورمالدهيد في العالم) لتقديم التكنولوجيا وتنفيذ التصميمات الهندسية وتوريد جميع المعدات لوحدة الفورمالدهيد واليوريا فورمالدهيد، وقامت شركة صان مصر أيضا بالتعاقد مع شركات متخصصة محلية لتنفيذ التصميمات الهندسية لباقي المصنع.

وأوضح العرض أنه جرى الانتهاء من تصنيع كامل وحدة الفورمالدهيد واليوريا فورمالدهيد تركيز 85% قبل موعد انتهائها بشهرين، علما بأن هذه الوحدة تمثل حوالي 30% من معدات المشروع الكلية، فضلاً عن كونها الركيزة الأساسية لوحدات الإنتاج، ووصول الشحنات الخاصة بها إلى موقع المشروع بدمياط تمهيدا للتركيب، كما أُصدرت معظم أوامر الشراء لمعدات المشروع، فضلا عن الانتهاء من تصنيع معظم خزانات المشروع بكل من ورش شركة صان مصر بالسويس وورش شركة البتروكيماويات المصرية بالإسكندرية وورش بعض شركات القطاع الخاص، والبدء في أعمال تصنيع الخزانات الكبيرة بالموقع، والانتهاء من تنفيذ جميع المرافق اللازمة لتشغيل المصنع، والتي نُفذت بالتعاون مع هيئة ميناء دمياط، مما سيؤدي إلى وفر في الوقت والتكلفة للمرافق المستخدمة أثناء فترة الإنشاءات الحالية.

ويعد المشروع نموذجاً للتكامل بين شركات البتروكيماويات (إيكم وأبوقير للأسمدة وتكنولوجيا الأخشاب والإيثانول الحيوى والبتروكيماويات المصرية وموبكو وميثانكس مصر) فيما تشارك شركات إنبى كاستشارى وصان مصر كقائد لتحالف المقاول العام وبترجت كمصنّع محلي.