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وزير البترول يبحث مع سفير الإكوادور تعاون البلدين في عدد من مجالات الطاقة

كتب:

مارينا رؤوف
12:58 م | الإثنين 01 أبريل 2024
لقاء الملا مع سفير الإكوادور

لقاء الملا مع سفير الإكوادور

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع دينيس توسكانو أموريس، سفير الإكوادور في القاهرة، سبل التعاون بين البلدين في مجالات صناعة البترول والغاز، خلال لقاء جمعهما اليوم الاثنين. 

وأكد الملا وجود العديد من فرص التعاون المشترك والواعدة بين البلدين، خاصة في مجال البترول والغاز، مضيفا أن قطاع البترول المصري على أتم استعداد للتعاون مع الإكوادور في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج.

من جانبه، أكد سفير الإكوادور تقدير واحترام بلاده لمصر كدولة محورية في العالم، مشيراً إلى ارتباط البلدين بعلاقات صداقة وطيدة واحترام متبادل، خاصة مع وجود توافق في وجهات النظر بينهما حول العديد من القضايا الدولية.

تبادل الخبرات بين مصر والإكوادور

وأعرب أموريس عن تطلع بلاده للتعاون مع مصر في مجالات قطاع البترول وتبادل الخبرات، في ظل تتمتع مصر بخبرات كبيرة في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز خاصة في المناطق البحرية، مشيراً إلى رغبة عدة شركات بترول من الإكوادور في القدوم إلى مصر، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال البترول والغاز.

خلال اللقاء، استعرض الجانبان الاستعدادات النهائية لتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ووزارة الطاقة والتعدين في الإكوادور، للتعاون في مختلف مجالات الصناعة، وبحث إمكانية استعانة الإكوادور بالخبرات المصرية في مجال توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز، وإنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.