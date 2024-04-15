أسعار البترول تتراجع رغم توقعات مخالفة بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

شهدت أسعار البترول العالمية تراجعا عند بدء فتح الأسواق في البورصة الآسيوية اليوم الاثنين، مع تقليص أطراف السوق لحجم المخاطر في أعقاب هجوم إيران على إسرائيل، خلال السبت الماضي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت العالمي تسليم شهر يونيو بقيمة 24 سنتا ليسجل 90.21 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم مايو بقيمة 38 سنتا إلى 85.28 دولار للبرميل، وفق رويترز.

ومع بدء الهجوم الإيراني على إسرائيل أثار مخاوف من صراع إقليمي أوسع يؤثر على حركة النفط عبر الشرق الأوسط، لكن الهجوم أسفر عن أضرار طفيفة.

لماذا تراجعت أسعار البترول بالرغم من التدخل الإيراني؟

وارتفعت أسعار البترول خلال تعاملات يوم الجمعة الماضية مع ترقب الرد الإيراني على استهداف قنصليتها، ولامست أعلى مستوياتها منذ أكتوبر الماضي إلا أن الأسعار أنهت معاملات الأسبوع منخفضة بنسبة 1% بعد أن خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام.

وعلى الرغم من الضرر المحدود الذي لحق بإسرائيل جراء الهجوم الإيراني، فإن المحللين كانوا يتوقعون ارتفاع الأسعار خلال بدء تعاملات اليوم ولكن أشار المحللون إلى أن التأثيرات الأكثر أهمية على الأسعار الناجمة عن التصعيد ستتطلب انقطاعا ملموسا للإمدادات وحتى الآن، لم يكن للصراع بين غزة وإسرائيل تأثير ملموس يذكر على إمدادات النفط.