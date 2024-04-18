مجلس الوزراء يوافق على تنفيذ مشروع تطوير مستشفى قصر العيني الجديد

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه أمس، على تنفيذ جامعة القاهرة مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد «الفرنساوي»، وكذا استكمال المرحلة الأخيرة من الأعمال بمشروع مستشفى «ثابت ثابت» للأمراض المتوطنة بالهرم، في ضوء توجيه القيادة السياسية بتحسين الخدمات الطبية التي تخدم المواطن المصري.

تطوير مستشفى قصر العيني الجديد

وأعلن الدكتورمحمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه جرى استكمال الإجراءات اللازمة لتطوير مستشفى قصر العيني الجديد، لتطويره جذريًا بعد مرور أكثر من 30 عامًا على إنشائه، وجرى إعداد خطة للتطوير شارك فيها المختصون ومجلس إدارة المستشفيات الجامعية وتم التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، موضحًا أنّ الدراسات العلمية لمشروع التطوير تمت بالتعاون بين كلية الهندسة وإدارة مستشفى الفرنساوي وكلية الطب وأطراف متعددة متخصصة ذات علاقة بالمشروع.

وكان رئيس جامعة القاهرة، أطلق في مؤتمر صحفي في يوليو الماضي، أضخم مشروع لتطوير مستشفى قصر العيني «الفرنساوي»، في إطار مواصلة الجامعة جهودها لتطوير المستشفى جذريًا وفق أحدث الوسائل والنظم الدولية، وحتى يتوافق المستشفى مع نظام التأمين الصحي الشامل، وجرى وضع خطة التطوير على 4 مراحل «عاجلة، وقصيرة الأجل، وطويلة الأجل، ونهائية» وذلك لمدة 3 سنوات.

أول معهد طبي بحثي متخصص في الأمراض المعدية

وقال إنّ استكمال الأعمال بمشروع مستشفى ثابت ثابت للأمراض الباطنة والمتوطنة، يعد من أكبر مشروعات المستشفيات في علاج الأمراض السارية وغير السارية، وتم إنجاز المرحلة الأولى منه، وجاري العمل بالمرحلة الثانية، مشيرا إلى أنّ المستشفى سيتميز بوجود جناح لعزل المرضى وسيضم 4 مبان متصلة ببعضها بعدد 242 سريرًا تضم أسرة إقامة وطوارئ وغسيل كلوي ورعاية وعزل، وغرف كشف، وغرف أشعة (X-Ray ،CT ،MRi )، وغرف عمليات جراحية، وغرف إفاقة، وغرف ملاحظة، ووحدة تعقيم، وغرف مناظير، وغرف معامل، وغرف سونار، إضافة إلى العيادات الخارجية، ليصبح من أكبر المستشفيات في العالم لعلاج الأمراض المعدية والباطنة والمتوطنة، وأول معهد طبي بحثي متخصص في الأمراض المعدية.