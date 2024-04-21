وزير الاتصالات يشهد ختام مؤتمر الذكاء الاصطناعي: مصر تمتلك ثروة من البيانات

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ختام فعاليات مؤتمر علوم البيانات والذكاء الاصطناعي (DSC) في نسخته الأولى في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي استضافته جامعة مصر للمعلوماتية (EUI) في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة أكثر من 800 خبير من المتخصصين في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.

مصر ثرية بالبيانات

أكّد طلعت أنَّ مصر تمتلك ثروة هائلة من البيانات نتجت عن منظومات الرقمنة التي تعمل في الدولة منذ عقود، مشيرًا إلى أن التحدي يكمن في كيفية إدارة هذه البيانات بشكل فعال، بما يشمل حماية خصوصيتها، وتنظيم تبادلها، واستخدامها لإنتاج المزيد من البيانات وتحليلها، والاستفادة منها في التنبؤ واتخاذ القرارات.

استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي

وأوضح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي تتضمن تأسيس مركز الابتكار التطبيقي لإيجاد حلول تكنولوجية باستخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الرعاية الصحية والزراعة، لافتا إلى تقدم ترتيب مصر أكثر من 50 مركزًا في تصنيفات الذكاء الاصطناعي العالمية.

وكشف عن تركيز المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي على علوم البيانات وإداراتها، وتوسيع قاعدة الكوادر المتخصصة، وإطلاق برامج توعية وتدريب حول هذه المجالات، مشددًا على أهمية العمل المشترك كمجتمع معلوماتي لمواكبة التطورات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه في مختلف المجالات، مع التصدي للمخاطر المحتملة.

بدورها، أكّدت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن مؤتمر علوم البيانات والذكاء الاصطناعي - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 24 (DSC MENA 24) هدف إلى توحيد الجهود لتقديم حدث رفيع المستوى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم، بما يتواكب مع الطلب المتزايد على استخراج المعلومات من البيانات وإعادة استخدامها في الإنتاج، مضيفة أنَّ الجامعة تُعطى أولوية كبرى لمثل هذه المؤتمرات التي تجمع الباحثين والمهنيين المتخصصين، مما يسهم في تعظيم التنمية المستدامة في مصر.