جامعة مصر للمعلوماتية تهنئ الرئيس السيسي بحلف اليمين الدستورية

هنأت جامعة مصر للمعلوماتية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحلف اليمين الدستورية، رئيسا لجمهورية مصر العربية لولاية ثالثة جديدة، والتي تعد بداية رسمية للجمهورية الجديدة.

جامعة مصر للمعلوماتية

وأكدت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، الدكتورة ريم بهجت، أن الجامعة جزء أصيل من استراتيجية ورؤية مصر 2030، إذ تعد مصر للمعلوماتية من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، ما يتوافق مع توجه الدولة للرقمنة والتحول الرقمي ومواكبة الثورة الصناعية والتكنولوجية التي تشهدها العالم.

وأشارت إلى أن التقنيات الحديثة، وخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تشهد تحولات جذرية في الجمهورية الجديدة، ما يعزز جميع جوانب الحياة من خلال تقديم خدمات متطورة بدعم قوي من التكنولوجيا، وهذا الأمر يتطلب منا كجامعة مد سوق العمل بخريجين مؤهلين ولديهم القدرة على التعامل معه ومع المستحدثات التي سيشهدها المستقبل، وهو ما نلتزم به في جامعة مصر للمعلوماتية ونعمل على تطويره دائماً.

وأوضحت أن الدولة تعزز مكانة الذكاء الاصطناعي، الذي يعد لاعبا حيويا ورئيسيا في عملية الرقمنة الذكية، إذ يعزز ذلك التوجه من التحسن الاقتصادي والتنمية المستدامة، ورفع جودة الحياة من خلال الوصول إلى المعرفة والخدمات العامة بالشكل الأمثل الذي يليق بموروثنا الثقافي والحضاري. ولفتت إلى أن التحول الرقمي يعد محفزاً كبيراً للنمو الاقتصادي، ما يسهم في استدامة التنمية وفتح آفاق متعددة لفرص جديدة للابتكار والتطوير.

وأضافت بهجت أن التكنولوجيا أصبحت وثيقة الصلة بتنمية المجتمعات، إذتلعب دورا مهما في تحقيق أهداف استراتيجية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف وضع مصر ضمن أكبر الاقتصاديات الناشئة في العالم، ما تعمل عليه بتناغم جميع مؤسسات الدولة.