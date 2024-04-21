مرض خطير يسببه التعرض لأشعة الشمس.. كيف تحمي نفسك من الميلانوما؟

التعرض لأشعة الشمس مهم لجسم الإنسان حيث تمد الجسم بفيتامين «د» الذي يعد أهم العناصر الغذائية التي يحتاج إليها للحفاظ على صحته وخاصة صحة العظام، لكن كشفت صحيفة «new york times» عن مرض خطير قد يصيب البعض بسبب التعرض لأشعة الشمس يعرف بـ«الميلانوما».

ما هو الميلانوما؟

يعد «الميلانوما» نوعًا من أنواع سرطان الجلد الأشرس الذي يمكن أن يصيب الإنسان، وتلعب أشعة الشمس فوق البنفسجية، الدور الرئيسي للإصابة به، فالتعرض لها بشكل متكرر ودون وعي يزيد من الإصابة من «الميلانوما».

أعراض الميلانوما

بحسب ما ذكر في صحيفة «New York times» هناك عدة علامات تظهر على فروة الرأس أو الذراع أو أي عضو من أعضاء الجسم تتعرض لهذه الأشعة، تكون هذه العلامات بمثابة جرس إنذار للإصابة بهذا النوع من سرطان الجلد، وتعد أبرز هذه العلامات:

- ظهور شامة على الجسم يتغير حجمها وشكلها مع الوقت.

- بثور شديدة الإحمرار.

- زيادة الشعور بالحكة حول الشامة.

كما أن هناك حالات شاذة عند الإصابة بـ«الميلانوما» ويصعب ملاحظتها، بسبب ظهور الورم في أماكن خفية مثل تحت الأظافر أو في جوف الفم.

كيفية تجنب الإصابة بهذا النوع من السرطان؟

هناك عدة إرشادات تنصح بها منظمة الصحة العالمية، لتجنب الإصابة بسرطان الجلد أبرزها:

- عدم التعرض لأشعة الشمس لوقت طويل خاصة في ذروة النهار.

-ارتداء الملابس التي تحد من وصول أشعة الشمس للجلد كالملابس البيضاء.

-ارتداء نظرات الشمس التي تحمي من الأشعة فوق البنفسجية.

-استخدام منتجات الحماية من الشمس ووضعها على الأماكن التي لا يمكن تغطيتها بالملابس.

- ارتداء قبعة لحماية فروة الرأس.