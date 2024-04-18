سر ظهور بقع سوداء على سطح الشمس.. حجمها أكبر من الأرض

خلال مراقبة الشمس من أحد التليسكوبات، ظهرت بعض البقع السوداء عليها ما جعل بعض العلماء يظنون أن عدسة التليسكوب بها شيئًا خاطئ، وبعد العديد من التحليلات تبين أن جسم الشمس يتمتع بالعديد من البقع الشمسية، وهو ما أوضحه الدكتور عصام جودة، رئيس الجمعية المصرية لعلوم الفلك.

بقع سوداء على سطح الشمس

«الشمس عندها حسنة» هكذا كان تعليق العديد من الأشخاص بعد تداول صورة الشمس وتظهر عليها البقع السوداء، وهو ما أطلق عليها اسم البقع الشمسية، التي تكون عبارة عن نقاط قاتمة تظهر على قرص الشمس بسبب الانخفاض النسبي لدرجة الحرارة في تلك المناطق التي ظهرت بها.

عادة تكون درجة حرارة الجسم متساوية، إلا أن جسم أو قرص الشمس به بعض المناطق التي تقل فيها درجة الحرارة نسبيًا عن باقي المناطق، وذلك نتيجة نشاط مغناطيسي بها، والتي تدل على نشاط الشمس، وحسب «جودة» خلال حديثه لـ«الوطن» فإن كل بقعة شمسية حجمها أكبر من كوكب الأرض.

دوران الشمس حول نفسها

يمكن معرفة حركة دوران الشمس حول نفسها عن طريق مراقبة حركة البقع الشمسية، التي ظنها البعض أنها مجرد تشويش في عدسة تليسكوب المراقبة.

فترة دوران الشمس حول نفسها تستغرق حوالي 24.47 يوم، وتدعى بفترة الدوران الفلكي، وينبغي عدم الخلط مع فترة الدوران الإقترانية التي تساوي 2624 يوم، وهو الوقت اللازم لرؤوية معلم ثابت يدور على الشمس حتى رصده مرة أخرى من الأرض.