سفارة إسبانيا بالقاهرة تحتفل باليوم العالمي للكتاب بالتعاون مع جامعات مصرية

تحتفل سفارة إسبانيا في القاهرة باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، من خلال القراءة الافتراضية عبر الإنترنت لرواية دون كيخوتي للمؤلف الإسباني ميجيل دي ثيربانتس بالعربية تحت عنوان «الكيخوتي للجميع».

وذكر بيان صادر عن السفارة الإسبانية لدى القاهرة اليوم الأحد: «في يوم 23 أبريل من كل عام نحتفل باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، وهو عبارة عن احتفال تقيمه العديد من المؤسسات في جميع أنحاء العالم بهدف تعزيز القيم التي تقدمها لنا الكتب و قراءتها».

تكريم رمزي للكتاب العالميين

ويجرى الاحتفال عالميًا بهذا اليوم منذ عام 1988، وهو العام الذي اعتمدت فيه هيئة اليونسكو ذلك التاريخ للاحتفال بهذا اليوم، ولكن في إسبانيا يتم الاحتفال به منذ عام 1930، إذ يمثل تكريمًا رمزيًا للكتاب العالميين العظماء، ومن بينهم ميجيل دي ثيربانتس (1547-1616) مؤلف رواية دون كيخوتي دي لا مانتشا.

جامعات مصرية شاركت في الترجمة

ويهدف مشروع «دون كيخوتي للجميع» إلى التعريف بهذا العمل المتميز الذي يعكس قيم إنسانية عالمية، وهو عمل ذائع الصيت على المستوى الدولي لميجيل دي ثربانتس، إذ أن أساتذة وطلاب أقسام اللغة الإسبانية من الجامعات المصرية - بتنسيق مع سفارة إسبانيا في القاهرة – قرأوا أجزاءا من هذا العمل باللغة العربية، إذ تم الاستعانة لهذا الغرض بالترجمة من جامعات «عين شمس، الزقازيق، مدينة الثقافة العلوم بالسادس من أكتوبر، جامعة بدر في القاهرة و جامعة بدر في أسيوط، حلوان، القاهرة، الأزهر، و6 أكتوبر، والأقصر»، بالإضافة إلى جمعية المشتغلين باللغة الإسبانية في مصر.

جدير بالذكر أنَّ هذا النشاط الافتراضي عبر الإنترنت هو استكمال للأنشطة التي تقوم بتنظيمها مؤسسات معهد ثربانتس في القاهرة والإسكندرية، والتي تشمل القراءة الحضورية العامة لرواية دون كيخوتي باللغتين العربية والإسبانية في مقر المعهد.