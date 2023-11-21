سفارة إسبانيا تشارك في مهرجان الفنون البصرية ««شيء آخر» بالقلعة 

تشارك سفارة إسبانيا بالقاهرة، في النسخة الثالثة من مهرجان الفنون البصرية «شيء آخر - خارج بينالي القاهرة»، الذي يقام خلال الفترة ما بين 24 نوفمبر إلى 23 ديسمبر في قلعة صلاح الدين بالقاهرة.

وذكر بيان صادر عن سفارة إسبانيا، اليوم الثلاثاء، إلى أن «شيء آخر - خارج بينالي القاهرة» عبارة عن معرض فني، يجمع هذا العام 135 فنانًا و19 منسقًا فنيًا من جميع أنحاء العالم؛ بهدف استعراض التنوع الذي يتميز به الفن المعاصر، و ذلك من خلال الأفلام الوثائقية وتركيبات مقاطع الفيديو والتصوير الفوتوغرافي والفنون المسرحية.

مجالات فن الحركة والفيديو والتصوير والتركيب والرسم و الطلاء

وأشار البيان، إلى مشاركة ثلاثة فنانين إسبان بينهم واحدة متعددة التخصصات تعمل في مجالات فن الحركة والفيديو والتصوير والتركيب والرسم و الطلاء، وآخر يستخدم «آثار» الماضي كنقطة انطلاقة لعمله وأيضا كمادة من أجل تحليلاته وتحولاته الفنية، وأخرى التي تخلق أعمالها لغة خاصة متعلقة بالتعبيرات الشفهية والنص القابل للنطق، موضحًا أن هناك فنانتين آخرتين تشاركان في المعرض.

إسبانيا تشارك في بينالي البندقية 2023

وأوضح البيان أن الفنانة أجنيس إيسونتي لوكو، التي حققت نجاحا باهرا من خلال عرض أعمالها في بينالي داكار 2022، وستمثل إسبانيا قريبا في الجناح الإسباني في بينالي البندقية 2023، تعبر أعمالها عن دعوة إلى السفر عبر جذورها، حيث أنه بالنسبة إليها، تنمو الهويات بتغذيتها من كل شيء محيط بنا سواء كان ذلك على المستوى المادي أو البعد الروحاني.