تنطلق منافسات دورالـ16 لبطولة الجونة الدولية البلاتينية PSA للاسكواش للرجال والسيدات، اليوم، والتي تقام فعالياتها في الفترة ما بين 19 إلى 26 أبريل الجاري، بمشاركة 96 لاعبا ولاعبة من 22 دولة مختلفة، والتي يبلغ مجموع جوائزها 350 ألف دولار.

انطلاق دور الـ16 لبطولة الجونة الدولية للاسكواش اليوم

وتلتقي نور الشربيني المصنفة الأولى على العالم بمواطنتها ندى عباس، بينما تلتقي زينة مكاوي بمواطنتها روان العربي، وتواجه البلجيكية تيني جيليس نظيرتها اليابانية ساتومي واتنابي، وتلتقي سلمى هاني بنظيرتها البلجيكية نيللي جيليس.

وفي منافسات الرجال يلتقي المصنف الأول على العالم علي فرج بنظيره السويسري نيكولاس مولر، بينما يواجه طارق مؤمن نظيره المكسيكي ليونيل كارديناس، ويلتقي يوسف سليمان بالإنجليزي محمد الشوربجي، وأخيرًا يواجه البيروفي دييجو إلياس مع الهندي راميت تاندون.

انضمام الاسكواش لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028

وتعد النسخة الثانية عشر من بطولة الجونة الدولية للاسكواش ذات طابعٍ خاصٍ، بعد الإعلان عن ضم رياضة الاسكواش إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، ما يعزز من شعبية اللعبة وقوة منافستها.