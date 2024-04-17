96 لاعبا يستعدون للمشاركة في بطولة الجونة للإسكواش بجوائز 350 ألف دولار

تستعد مدينة الجونة، لاستضافة النسخة الثانية عشر من بطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات البلاتينية PSA، التي تنعقد في الفترة من 19 إلى 26 أبريل المقبل بمركز الجونة الدولي للثقافة والمؤتمرات.

تأتي البطولة برعاية وزارتي الشباب والرياضة، والسياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

الجونة تستعد لاستقبال 96 لاعبا من 22 دولة في بطولة الاسكواش

تعد بطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات البلاتينية PSA إحدى أهم البطولات البلاتينية للاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، فضلا عن أنها واحدة من بطولات الاسكواش الثمانية الأكبر حول العالم.

وتنطلق فعاليات البطولة في مدينة الجونة بمشاركة 22 دولة في منافسات قوية بين أكثر من 96 لاعبا مصنفين عالميا في منافسة قوية ينتج عنها العديد من النتائج التي تؤثر على الترتيب العالمي للاعبين المشاركين، ويتنافسون على الفوز بجوائز مالية ضخمة تصل إلى 350 ألف دولار.

الاسكواش تستعد للمنافسة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028

وتأتي البطولة بالتزامن مع اختيار رياضة الاسكواش ضمن الألعاب الأوليمبية في الدورة المقبلة في لوس انجلوس عام 2028.

وقد حققت النسخة الحادية عشر من بطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات البلاتينية PSA العام الماضي نجاحا كبيرا، وشهدت تتويج نوران جوهر وعلي فرج بلقبي الرجال والسيدات.