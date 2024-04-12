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دراما المتحدة

حفل محمد رمضان في الجونة يرفع شعار كامل العدد

كتب:

ضحى محمد
06:39 ص | الجمعة 12 أبريل 2024
محمد رمضان

محمد رمضان

بدأ منذ قليل حفل الفنان محمد رمضان في الجونة، الموافق ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وظهر رمضان خلال الحفل بـ«لوك» جديد في حفل كامل العدد.

محمد رمضان في حفل الجونة

وقدم رمضان عدد من الأغنيات خلال الحفل منها: «نمبر وان، مافيا، ثابت، نصابة، رايحين نسهر».

أجدد أغنيات محمد رمضان

وكان طرح الفنان محمد رمضان أجدد أعماله الغنائية «عربي، تريو عالمي يجمعه لأول مرة مع الرابر الأمريكي الشهير فيوتشر Future والمغني العالمي Massari مساري.

أخر ظهور لـ محمد رمضان

وظهر العديد من الفنان في إعلان إحدى شركات الاتصالات الذي كان تحت شعار «الساعات الحلوة مبتخلصش»، وقدمه كل من الفنان محمد رمضان وأنغام، بتوقيع أيمن بهجت قمر، إذ خلال الإعلان اجتمع الثنائي، وظهر أيضا أبناء وأشقاء الفنان محمد رمضان، وذلك بجانب الظهور الخاص لنجل أنغام وأسرتها.

ويتضمن الإعلان أغنية الساعات الحلوة مبتخلصش وهى من تأليف الشاعر أيمن بهجت قمر وألحان عزيز الشافعي، ورؤية شركة ميديا هب سعدي جوهر.

 

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.