أستاذ تخطيط عمراني: مشروعات الإسكان تستهدف رفع جودة حياة المواطن

قال سيف سراج الدين، أستاذ التخطيط العمراني، إنّ مشروعات الإسكان التي تفقدها مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أمس، سواء في بورسعيد أو في دمياط، أكدت السير الصحيح للقيادة السياسية منذ عام 2014، في مشروع رفع جودة حياة المواطن المصري وخلق فرص عمل له.

استراتيجية رفع جودة حياة المواطن المصري

وأضاف سراج الدين، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، أنَّه قبل عام 2024، كان نصيب المواطن من الفراغ المخصص له يقل عن نصف متر، مؤكّدًا أنَّ اليوم يصل معدلات نصيب الفرد من الفراغات والمساحة الخضراء إلى 7 و10 أمتار، مواصلا: «وهذا معناه أن الحياة اختلفت للمواطن في كل المشروعات التي تطرحها الدولة».

تسهيلات التمويل العقاري

وأردف أنّ أهم تسهيل تقدمه الدولة في مجال الإسكان، هو التمويل العقاري، وهي تقسيط الوحدة السكنية للمواطن طبقًا لدخله الشهري وعلى مدى طويل، مما شعره بالسكينة والاطمئنان في وجود جميع الخدمات المتكاملة من مستشفى ومدرسة ومسجد إضافة إلى أماكن فرص عمل.