وزير الإسكان يوجّه بسرعة إنهاء أعمال الطرق في المدينة الصناعية بالعاشر من رمضان

وجّه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الشركات المنفذة لأعمال الطرق في المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، بإنهاء الأعمال المنفذة في التوقيتات المحددة بالجودة المطلوبة.

وتفقد المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، الموقف التنفيذى للأعمال، للوقوف على آخر المستجدات وتذليل أي عقبات إن وجدت، يرافقه المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، ومسؤولو الجهاز والمشروعات.

وشهدت الجولة متابعة أعمال رصف وتنسيق الطرق وزراعة جانبي الطريق المؤدي للمصانع، ومتابعة الأعمال بمنظومة الطرق الأخرى، بهدف رفع كفاءة وتطوير الطرق بالمنطقة الصناعية لمرونة وسهولة الحركة بين المصانع.

إزالة الإعلانات المخالفة

وصرح المهندس علاء منيع، بأنّه جرى تنظيم حملات لإزالة الإعلانات المخالفة والمنتهي ترخيصها في المناطق المختلفة بالمدينة، موجّها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأوضح منيع، أنّه يتعين على كل من يريد الإعلان عن أي سلعة أو خدمة أو مؤسسة، الالتزام بالضوابط والتواصل من خلال التقديم للحصول على ترخيص من إدارة الإعلانات، عن طريق المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالجهاز.

وشدد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، على المتابعة المستمرة والتنسيق بين الإدارات المعنية لإزالة الإعلانات المخالفة بالشوارع والميادين وعلى أعمدة الإنارة والمباني، والإشغالات التي تعيق حركة المرور بالطرق، وحث الجميع على الالتزام بالضوابط المنظمة للأمر.