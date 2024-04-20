«المهندسين» تكشف شروط ومميزات الانضمام لحاضنة الأعمال «عمران» بــ«بحوث الإسكان»

أعلنت نقابة المهندسين، عن شروط وامتيازات انضمام المهندسين والشركات الناشئة لحاضنة الأعمال «عمران»، بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

جاء ذلك بعد إعلان حاضنة الأعمال «عمران» عن فتح باب التقديم لدورة الاحتضان الأولى للشركات الناشئة في المجالات التالية:

- البناء الأخضر والمستدام.

- الأنظمة الذكية والتكنولوجيا المبتكرة للمباني والمدن.

- الطرق المبتكرة لمعالجة مياه الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب.

- ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الموارد من مواد وطاقة ومياه في المباني والتجمعات السكنية.

- تدوير المخلفات «البناء والهدم، الصناعية، الصرف الصحي، الزراعية» وتطبيقاتها في مجال البناء.

- استحداث مواد ونظم إنشائية مبتكرة لها مردود اقتصادي على البناء.

- تحسين خواص وتصرفات التربة والأساليب المبتكرة في سند جوانب الحفر وتصميم الأساسات بهدف تحسين وتطوير منتجات هذه الشركات ودعم استدامتها والتسويق المناسب لأنشطتها من خلال بناء دراسات تسويقية للسوق المستهدف والتدريب على كيفية زيادة نسبة المبيعات وإدارة البيانات المالية للمشروع للوصول إلى نقطة التحول الهادفة للربح وتحقيق خطة مناسبة للنمو وتحقيق معدل أكبر من الأرباح إلى جانب تحقيق شراكات فعالة من أجل بناء خطة مناسبة للنمو.

مميزات برنامج الاحتضان

وأوضحت نقابة المهندسين امتيازات برنامج الاحتضان للشركات الناشئة خلال دورة الاحتضان:

- دعم مالي يصل إلى 200 ألف جنيه جنيه للشركات الناشئة الفائزة (منحة).

- حضور معسكر تدريبي مجاني متميز بمشاركة مجموعة من الخبراء والاستشاريين في مجال ريادة الأعمال والحصول على (شهادة مجانية معتمدة) للشركات الناشئة المؤهلة.

- مساعدة الشركات الناشئة في بناء خطة عمل مناسبة من خلال برنامج احتضان متميز لمده 6 أشهر يشمل تدريب و عمل جلسات توجيه للشركات الناشئة لتحسين أدائها واستشارات فنية ومالية وقانونية.

-معامل مجهزة Fab Lab (لتصميم وتنفيذ واختبار وتطوير المنتج).

- مكان مجهز لكل شركة وقاعات مجهزة للتدريب والاجتماعات.

- دعم فني من خلال مجموعة متميزة من أفضل الخبراء المتخصصين.

- دعم مكتب التايكو بالمركز

- الاستفادة من جميع موارد المركز العلمية والعلاقات مع المؤسسات والمراكز البحثية الدولية.

شروط التقديم لحاضنة الأعمال

كما أوضحت النقابة في منشور عبر صفحتها الشخصية شروط التقديم:

- أن يكون مجال الشركة في أحد المجالات المذكورة أعلاه وتدعم الاقتصاد المصري.

- ألا يكون قد مر على تأسيس الشركة أكثر من 5 سنوات.

- أن يلتزم 2 من أعضاء الفريق بحضور الـ Boot Camp 2-3 أيام أسبوعيا لمدة شهر لحضور جلسات التوجيه وورش العمل.

- أن يتواجد نموذج أولي Prototype يوضح كل جوانب المشروع الناشئ.

- أن يكون هناك نموذج واضح للإيرادات Revenue Generating Model مع وجود إمكانيات واضحة للشركة الناشئة للنمو على المستوى المحلي والإقليمي.

- علما بأن آخر موعد للتقديم 24 أبريل 2024

- التقديم من خلال اللينك التالي:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fomranstartup%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3OejGnrFtbUhLb82KipsARMEF8l-rjIJr1wDrD2gxW19WZ1KPg6dtGyhw_aem_AYgoFzPPO4quEMjNlftbYVwv5J06dbtma82KcGA5vngGcmnl13kBVpP0hUhti1uw5rpi0911KZug5FsXfRvT_99x&h=AT1rjUq9VKRQgloQrBASPoAHP66Ko_Co0yQ9j6j5sEgJ8qe17nCzkFhqNH1mbW89tDK3iQdNBKMSpz2bUqAZltA3mTAyz_kD0AFvawSAIOISIZ1njy3bdRWZxSOtWj6ySnxr&__tn__=H-R&c[0]=AT0K2CxSPtIiNNf1sfNWPAgl_0NnX16bOl0wbOvM90FDtYXWqB28EUspj1AF5CATMiVjDwe1LQXmGT1OB-T5RZHuINn6TgcZW98OpGLOyol_-tYBY1bNm3XKAAZ4aw1_1YUrkxY4T36ErvwEHDxJssI5OqarvA5MeKpDuvPUEvZn8TmQyBGHwB3chYr8yBMLhSU0O1pU8qPAFIMTN6K5fCKjS4chZ0p2TFzn